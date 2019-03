Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall in Haspe - Drei Autos beteiligt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 05.03.2019, kam es zu einem schweren Unfall auf dem Kurt-Schumacher-Ring. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren dort gegen 12:10 Uhr ein 36-Jähriger in seinem Seat und ein 65-Jähriger in seinem Mercedes (LKW) in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Seat geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Ford eines 54-Jährigen zusammen. Während der Unfallaufnahme kam es zu verstärktem Rückstau, da der Örtlichkeit gesperrt werden musste. Nach zirka anderthalb Stunden konnte die Unfallstelle durch die Polizei wieder freigegeben werden. Der Seat- und der Fordfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Schaden von zirka 50.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

