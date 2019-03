Polizei Hagen

POL-HA: Wettautomat bei Körperverletzung beschädigt

Hagen (ots)

Am Samstag, den 02.03.2019, kam es um 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Stresemannstarße. Ein 31-jähriger Mann geriet in einem Wettbüro mit anderen Gästen in Streit. Im Laufe der Schlägerei versuchte der Angreifer, sein Opfer mit einer Flasche zu schlagen. Die Kontrahenten fielen gegen einen Wettautomaten, der einen Schaden davon trug. Der alkoholisierte Aggressor musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

