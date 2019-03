Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebe in der Innenstadt unterwegs

Hagen (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurden in der Mittelstraße gleich drei Bürger aus Hagen und Altena Opfer von Taschendieben.

Die unbekannten Täter erbeuteten Geldbörsen, Bargeld und Handys.

Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell