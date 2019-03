Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Firmenfahrzeuge auf Emst aufgebrochen - hochwertiges Werkzeug entwendet

Hagen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag auf Emst zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug entwendet. Zunächst stellte ein 31-jähriger Hagener am Donnerstag um 06.25 Uhr fest, dass sein in der Straße Am großen Feld abgestellter VW Sprinter aufgebrochen war. Die Diebe entwendeten Elektrowerkzeug im Wert von rund 3.000,00 Euro. Um 06.45 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Handwerker, dass die Kofferraumtür an seinem in der Gerhard-Hauptmann-Straße geparkten VW Crafter aufgehebelt war. Auch hier ließen die Auto-Aufbrecher Elektrowerkzeug im Wert von ca. 6.000,00 Euro mitgehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

