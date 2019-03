Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet Einbrecher

Hagen (ots)

Am Donnerstag vernahm eine 46-jährige Zeugin um 23.55 Uhr in ihrer Wohnung in der Goldbergstraße verdächtige Geräusche aus dem Treppenhaus. Sie begab sich ins Treppenhaus und sah einen Mann, der sich mit einem Hebelwerkzeug an einer Kellertür zu schaffen machte. Als der Mann die Zeugin bemerkte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Einbrecher zunächst die Eingangstür zum Haus aufgehebelt hatte. Dann versuchte er, eine Kellertür aufzubrechen. Die Zeugin kann den Täter wie folgt beschreiben: Der Mann ist ca. 30 Jahre alt. Er trug zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Kappe. Außerdem führte der Einbrecher einen schwarzen Rucksack mit Werkzeug bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell