Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge verfolgt unfallflüchtigen LKW-Fahrer und gibt Standort an Polizei weiter

Hagen (ots)

Am Mittwoch beobachteten mehrere Zeugen um 11.13 Uhr in der Bülowstraße einen LKW-Fahrer, der beim Rangieren gegen einen Seat Ibiza stieß. An dem Seat entstand ein Schaden von 2.500,00 Euro. Ein Zeuge sprach den LKW-Fahrer an. Der Fahrer stieg aus, betrachtete den Seat und stieg wieder in seinen LKW. Dann fuhr er weg. Ein 73-jähriger Autofahrer folgte dem LKW und gab ständig den Standort des flüchtigen Fahrzeugs an die Polizei weiter. Die Polizei konnte den 55-jährigen LKW-Fahrer in Eilpe anhalten und kontrollieren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

