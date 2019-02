Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mofa-Diebstahl

Mainz (ots)

Donnerstag, 14.02.2019, 02:30 Uhr

Heute Nacht haben drei Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren versucht das Mofa eines 23-Jährigen zu entwenden. Die drei Männer nehmen sich das Mofa und fahren ein paar Meter damit. Als Zeugen sie aufhalten wollen, lassen sie von dem Mofa ab und flüchten auf zwei Rollern. In der Nahbereichsfahndung treffen die Polizeibeamten die drei Tatverdächtigen an. Diese flüchten zunächst, können aber festgenommen werden. Keiner der Beschuldigten hat eine entsprechende Fahrerlaubnis für die geführten Fahrzeuge.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

