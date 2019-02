Polizei Hagen

POL-HA: Mann erlitt Kopfverletzung und vermisst Portmonee

Hagen (ots)

Am Mittwoch erhielt die Polizei um 20.30 Uhr einen Einsatz zum Friedensplatz. Dort wartete ein 69-jähriger Mann, der eine Platzwunde am Kopf aufwies. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann gab an, kurz zuvor an einer Bank auf dem Friedensplatz von einer unbekannten Person mit einer Flasche geschlagen worden zu sein. Weitere Angaben könne er nicht machen. Der 69-Jährige habe dann noch bemerkt, dass sein Portmonee mit persönlichen Papieren und Bargeld aus der rechten Jackentasche verschwunden sei. Er wurde aufgrund der Kopfverletzung einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

