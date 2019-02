Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz im Kreisverkehr

Hagen (ots)

Am Dienstag befuhr ein 17-jähriger Hagener mit seinem Motorroller die Tückingstraße bergab in Richtung Haspe. Um 17.00 Uhr wollte er im Kreisverkehr in die Detmolder Straße abbiegen. Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Mercedes die Tückingstraße aus Richtung Höxterstraße und bog ebenfalls in den Kreisverkehr ab. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich eine Verletzung am linken Fuß zu. Der junge Mann wurde einem Krankenhaus zugeführt.

