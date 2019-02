Polizei Hagen

POL-HA: SEK-Einsatz in Hagen - Festnahmen im Rockermilieu

Hagen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, kam es zur Festnahme von drei Männern durch Spezialeinheiten der Polizei. Hintergrund war ein versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 42-Jährigen am 28.09.2018 in der Hagener Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen lauerten dem Mann mehrere Personen auf und schossen mehrfach auf ihn und sein Kraftfahrzeug. Gegen einen 44-jährigen Hagener wurde im Zuge der Ermittlungen ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Hagen erlassen. Ein mutmaßlicher Mittäter (31) befindet sich wegen des Verdachts eines weiteren versuchten Tötungsdelikts bereits in Haft. Zeitgleich zur Festnahme des Mannes durchsuchten Polizisten drei weitere Wohnungen in Hagen. Dabei wurden ein 25- und ein 37-Jähriger zunächst vorläufig festgenommen. Mittlerweile konnten beide Männer wieder entlassen werden. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten einen Schlagring, einen Elektroschocker und geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell