POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Autos werden abgeschleppt

Am Montag befuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford die Feithstraße. Um 05.50 Uhr bog sie nach links auf die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei kollidierte die 51-Jährige mit dem Mercedes eines 58-jährigen Autofahrers, der ihr auf der Feithstraße in Richtung Boele entgegen kam. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,00 Euro.

