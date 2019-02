Polizei Hagen

POL-HA: Diebin klaut Parfüm und haut ab

Hagen (ots)

Am Dienstag betraten zwei Frauen um 12.25 Uhr eine Parfümerie auf der Elberfelder Straße. Während eine der beiden eine Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, griff die andere nach einem Parfüm im Wert von 50 EUR und ließ es in ihrer Handtasche verschwinden. Eine Angestellte hatte den Diebstahl beobachtet und stellte die Diebin zur Rede. Daraufhin verschwand die Verdächtige in Richtung Kampstraße. Die Diebin kann wie folgt beschrieben werden: Die Frau ist ca. 30 Jahre alt, 160 cm groß und korpulent. Sie hat schulterlange, zum Zopf gebundene blonde Haare mit einem auffälligen Haaransatz. Die Diebin war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem führte sie einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell