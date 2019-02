Polizei Hagen

POL-HA: Angeblicher Angehöriger eines Energieversorgers reißt Seniorin Armreif vom Handgelenk

Hagen (ots)

Am Mittwoch klingelte es gegen 10.30 Uhr in der Wohnung einer 90-jährigen Seniorin in der Friedensstraße. Ein unbekannter Mann erschien an der Wohnung der älteren Dame und vermittelte den Eindruck, als müsse er den Strom ablesen oder ähnliche Arbeiten verrichten. Der Mann betrat alle Räume und wollte die Wohnung dann wieder verlassen. Plötzlich griff der Unbekannte an das Handgelenk der 90-Jährigen und entriss ihr einen goldenen Armreif. Dann flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 45 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, hat eine normale Statur, trägt kurze dunkle Haare und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell