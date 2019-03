Polizei Hagen

POL-HA: Raub auf Discounter-Filiale

Hagen (ots)

Bereits am Freitag, den 01.03.2019, kam es um 20:45 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in der Moltkestraße. Ein Täter betrat den Laden und forderte Geld von der Kassiererin. Dabei hielt er ihr eine schwarze Pistole vor. Er bedrohte auch einen weiteren Angestellten und griff schlussendlich selbst in die Kasse, ehe er den Laden mit Beute fluchtartig in Richtung Lange Straße verließ. Der Täter entwendete einen niedrigen, vierstelligen Geldbetrag. Der Mann war 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und hatte gebräunte Haut. Er trug eine Sturmhaube sowie einen grauen Kapuzenpullover mit einer blauen Jeans. Er sprach akzentfrei deutsch und hatte eine auffallend tiefe Stimme. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen bittet um Hinweise zu dem Täter unter 986-2066.

