POL-PDLD: Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Landau in der Pfalz (ots) - 1. 07.07.2018, 00:15 Uhr -> 07.07.2018, 08:30 Uhr in der Maximilianstraße Unbekannte Täter traten den Außenspiegel an einer Mercedes A Klasse ab.

2. 06.07.2018, 21:45 Uhr -> 07.07.2018, 10:00 Uhr in der Nordparkstraße Unbekannte Täter beschädigten auch hier den Außenspiegel an einer Mercedes G Klasse.

3. Bis 07.07.2018, 01:45 Uhr in der Königstraße Unbekannte Täter beschädigten auch hier den Außenspiegel an einem Opel Zafira.

4. Bis 07.07.2018, 00:40 Uhr in dem Prießnitzweg (Rundsporthalle) Hier wurde an einem 1-er BMW die hintere Seitenscheibe eingetreten. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche im Alter von 14-16 Jahre alt, 1,70-1,80 groß, einer von ihnen sei etwas beleibter gewesen und habe ein helles T-Shirt getragen.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.

Polizeidirektion Landau

Thomas Sewohl

Telefon: 06341-287-0

