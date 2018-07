POL-PDLD: Streithahn fährt betrunken Fahrrad

Neuburg am Rhein (ots) - Nach einem Streit mit seinen Bekannten erteilten Polizeibeamte einem 29-Jährigen am Sonntag, dem 08.07.2018, um 23.30 Uhr, in der Hauptstraße in Neuburg einen Platzverweis, da der Streit zu eskalieren drohte. Wenig später wurde der Polizeiin- spektion Wörth mitgeteilt, dass der Streithahn wieder mit seinem Fahrrad zurückgekommen sei. Aufgrund der Alkoholisierung, 2,09 Promille, und des Nichtbefolgens des Platzverweises wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme angeordnet, weil er in betrunkenem Zustand mit seinem Fahrrad gefahren war.

