POL-PDLD: Badeunfall im Waldschwimmbad

Kandel (ots) - Am Sonntag, dem 08.07.2018, gegen 15.55 Uhr, ereignete sich im Waldschwimmbad ein Badeunfall. Ein vierjähriger Junge wurde von einem Zeugen leblos im Wasser treibend in der Nähe eines Wasserpilzes festgestellt und an Land gebracht. Der Junge wurde durch die Bademeister und den Rettungsdienst reanimiert und in eine Kinderklinik verbracht. Der Rettungshubschrauber landete im Schwimmbadgelände. Nach ärztlichen Angaben schwebt der Junge in Lebensgefahr.

