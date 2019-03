Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt ohne Führerschein

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 05.03.2019, fiel einer Polizeistreife gegen 01:40 Uhr ein Ford auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Becheltestraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf, konnten dem Schlangenlinien fahrenden Wagen aber erst auf dem Märkischen Ring Anhaltezeichen geben. Bei der Kontrolle des Fahrers nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war. Neben den 0,4 Promille, die das Alkoholtestgerät anzeigte, bestand auch der Verdacht, dass er Drogen genommen hatte. Einen Führerschein konnte der 20-jährige Hagener auch nicht vorweisen. Außerdem gab er zunächst falsche Personalien von sich an. Er musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm auch zwei Blutproben entnommen wurden. Ihn erwarten jetzt sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

