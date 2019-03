Polizei Hagen

POL-HA: Sprengstoff bei Bauarbeiten an der Autobahn gefunden

Hagen (ots)

Am Freitag, 08.03.2019, kam es bei Bauarbeiten an der Bundesautobahn 1, Höhe Ausfahrt Volmarstein, zum Fund alter Sprengmittel. Die knapp 70 Kilo werden bis in die Nachmittagsstunden durch Spezialkräfte der Bundespolizei kontrolliert gesprengt. Es kann zu lauten Knallgeräuschen kommen. Der Verkehr wird nach jetzigen Erkenntnissen nicht beeinflusst.

