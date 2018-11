POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots) - Einen Schaden in vierstelliger Höhe haben Autoknacker am Montag in der Zollamtstraße angerichtet. Allerdings richteten sie mehr Sachschaden am ausgewählten Fahrzeug an (rund 1.000) als die Beute wert ist, die sie mitnahmen (rund 300 Euro).

Die unbekannten Täter machten sich zwischen 6.20 und 16.30 Uhr an einem VW Polo zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 5 abgestellt war. Sie brachen die Kofferraumtür auf und stahlen aus dem Innenraum mehrere Kleidungsstücke sowie eine Geldbörse.

Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Zollamtstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. | cri

