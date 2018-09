POL-PDLD: Herxheim: Erdbeerpflanzen vom Obsthof sind die Besten

Herxheim (ots) - 6. September 2018, 11.45 Uhr Am Donnerstag bemerkte der Besitzer eines Obsthofes in Herxheim, dass sich eine ältere Person in einem Folientunnel aufhielt. Der unbekannte Mann war gerade dabei Erdbeerpflanzen aus dem Folientunnel zu holen und in sein Auto, einen Mercedes, einzuladen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits zwei Pflanzen eingeladen. Darauf angesprochen antwortete er dem Inhaber, dass die Erdbeerpflanzen viel besser seien als im Baumarkt. Der Geschädigte holte die Pflanzen kurzerhand wieder aus dem Kofferraum heraus und merkte sich das Kennzeichen des wegfahrenden, älteren Mannes. Anzeige wurde wegen des versuchten Diebstahls erstattet.

