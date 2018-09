POL-PDLD: Maikammer - Dieselklau an PKW

Maikammer (ots) - Unbekannte haben in der Nacht vom vergangenen Sonntag (02.09.2018, 18.30 Uhr) auf Montag (03.09.2018, 09.30 Uhr) aus einem Audi mehrere Liter Diesel entwendet. Vermutlich war das Fahrzeug, welches im Silvanerweg abgestellt war, nicht verschlossen. Auf diese Weise konnten die Täter sich leicht am Tank zu schaffen machen und den Treibstoff mittels eines Schlauchs abzapfen. Hinweise zu den Tätern oder sonstiges verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell