POL-PDLD: Edesheim - Verletzte Autofahrerin - Radfahrer verlässt unerlaubt die Unfallstelle

Edesheim (ots) - Eine 53-jährige Autofahrerin erlitt am Donnerstagabend (06.09.2018, 19.50 Uhr) ein Schleudertrauma, als ihr ein 22-jähriger Fahrzeugführer in das Heck fuhr. Die Frau musste in der Staatsstraße an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten, weil ein Radfahrer die Fahrbahn überqueren wollte. Der 22-Jährige übersah das bremsende Fahrzeug, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweis der Polizei: Der Fußgängerüberweg gewährt nach der STVO Fußgängern den Vorrang, wenn sie die Straße überqueren. Radfahrer müssen allerdings absteigen und ihr Fahrrad schieben, wenn sie dieses Recht ebenfalls in Anspruch nehmen wollen. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Radfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

