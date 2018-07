3 weitere Medieninhalte

Erneut Großfeuer in Bedburg-Hau. Wieder führte eine Strohpresse zu einem Feuer. Bild-Infos Download

Bedburg-Hau (ots) - Keine Ruhe für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Erneut kam es heute (09.07.2018) um 14:46 Uhr zu einem Brand eines Feldes in Louisendorf. Diesmal an der Pfalzdorfer Straße. Auch hier war der Auslöser ein Brand in einer Strohpresse.

Auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern waren nicht nur das Stoppelfeld sondern auch etwa 20 - 30 große Strohballen in Brand geraten. Unterstützung erhielt die Feuerwehr diesmal von Bauern mit ihren Fahrzeugen sowie einem Tankanhänger mit 30.000 Litern Wasser.

Wieder mussten knapp 30 Einsatzkräfte die Brandbekämpfung vornehmen. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an.

Zeitgleich musste die Drehleiter und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug nach Hasselt in die Straße am alten Sportplatz ausdrücken. Hier saß eine Katze in einem Kamin fest. Sie musste von den Einsatzkräften befreit und wieder auf den Boden gebracht werden.

Die Einsatzleitung hatte die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau bittet dringend die Bevölkerung und Landwirte um Mithilfe damit Flächenbrände verhindert werden können.

* Es ist verboten, in Wald und Flur zu rauchen. * Zigarettenkippen nicht aus dem Fahrzeugfenster werfen. * Autoaschenbecher nicht in Waldgebieten oder am Straßenrand entleeren. * Es gilt ein Verbot für offenes Feuer in Wäldern. In Trockenperioden das Grillen auch auf eingerichteten Grillplätzen vermeiden. * Bei Trockenheit Kraftfahrzeuge nicht am Straßenrand, auf Wiesen, Feld- oder Waldwegen abstellen, sondern auf nicht brennbaren Untergründen parken (Asphalt, Schotter, Beton). Die Restwärme von der Abgasanlage (Katalysator) kann trockenes Gras entflammen. * Zufahrten zu Wäldern, Flächen freihalten, sie sind wichtige Rettungswege. Park- und Halteverbote beachten. * Landwirte werden gebeten, vor Arbeiten sich auf Bodenfeuer vorzubereiten. Ggf. Tankfahrzeuge oder Ackerfahrzeuge bereitzuhalten, um sie zu Brandbekämpfung einzusetzen und die Feuerwehr zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell