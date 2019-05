Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizei Boppard vom Wochenende 03. - 05.05.2019

Boppard (ots)

Zeugen gesucht: Laudert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf dem Mitfahrerparkplatz an einem PKW die amtlichen Kennzeichen entwendet. Oberwesel. Am Freitagabend wurden an der K 90, in Richtung Dellhofen, unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie unbefugt eine Baustelle absuchten. Anschließend entfernten sie sich mit einem PKW Kombi. Spay. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am späten Freitagabend, wie sich unbekannte Täter in einem Rohbau in der Straße Im Maueracker aufhielten. Bei Eintreffen der Polizei waren diese verschwunden. Badenhard. In Ortsrandlage wurde in der Nacht zum Freitag ein 4reihiger Stacheldrahtzaun an mehreren Stellen durchschnitten.

Hinweise zu den o.a. Vorfällen nimmt die Polizei in Boppard entgegen. Tel. 06742-8090; piboppard@polizei.rlp.de

Verkehrsangelegenheiten: Am Wochenende ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Boppard 7 Verkehrsunfälle. Zweimal kam es zu Zusammenstößen mit Wild. Auf der B 9 in Höhe Spay ereignete sich ein Auffahrunfall mit 3 beteiligten PKW. Hierbei verletzte sich ein Beteiligter leicht. Bei den übrigen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Durch den kurzen Wintereinbruch im Hunsrück kam es am Samstag zu nur einer gemeldeten Beeinträchtigung des Straßenverkehrs. Auf der L 206, kurz vor Emmelshausen, fiel ein Baum aufgrund der Schneelast um und versperrte die halbe Fahrbahn. Er wurde durch die Straßenmeisterei beseitigt.

