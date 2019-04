Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Zeugenaufruf nach Hundehalterin

Germersheim (ots)

Schürfwunden am Knie zog sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 7-jähriger Junge zu, als er in der Nähe des Schwanenweihers von Hunden verfolgt wurde. Das Kind war dort mit seiner 2-jährigen Schwester und dem Vater unterwegs, als ihnen eine bislang unbekannte Frau mit drei mittelgroßen Hunden entgegenkam. Die Hunde waren nicht angeleint und liefen auf die Kinder zu, die aus Angst vor den Hunden wegrannten. Hierbei stützte der 7-jährige Junge und zog sich die Verletzungen am Knie zu. Zeugen, die Hinweise zu der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter 07274/958-0 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

