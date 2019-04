Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zum Bürgerforum "Senioren"

Lustadt (ots)

Das Bürgerforum "Senioren" findet am Freitag, 10.05.2019, um 15:30 Uhr im Rat- und Bürgersaal in der Oberen Hauptstraße 140 in Lustadt statt. Gerne bringen wir Sie mit dem Bürgerbus der Verbandgemeinde nach Lustadt, wenn Sie anderweitig keine Fahrmöglichkeiten haben. Bitte melden Sie sich hierzu bis 30.04.2019 in der Verbandsgemeinde unter 06344-509232 an.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell