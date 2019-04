POL-PDLD: Landau/B10 - Verkehrsunfall bei LD-Nord

Polizeidirektion Landau

Weil eine 81-jährige Autofahrerin gestern Mittag (15.25 Uhr) beim Auffahren auf die A 65 einen bevorrechtigten LKW übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ihr Fahrzeug total beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Infolge der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Autobahn einseitig gesperrt werden, weshalb es zum Rückstau und zu Verkehrsbehinderungen kam. Um 16 Uhr wurde die einseitige Sperrung aufgehoben. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

