POL-PDLD: Edenkoben - Erneut 22 Autofahrer zu schnell

Edenkoben (ots)

Nachdem am vergangenen Mittwoch in der Weinstraße innerhalb einer Stunde insgesamt 21 Temposünder beanstandet wurden, waren gestern Mittag erneut über 20 Autofahrer zu schnell. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr wurden 22 Autofahrer sanktioniert, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Zwei Autofahrer müssen 30.- Euro bezahlen, weil sie nicht gegurtet waren. Sechs Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt, da die Papiere nicht mitgeführt wurden oder weil technische Defekte an ihren Fahrzeugen vorhanden waren.

