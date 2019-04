Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Volltrunkener Radfahrer gestürzt

Steinweiler (ots)

Am 25.042019, um 20.50 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wörth von einem Zeugen mitgeteilt, dass auf dem Feldweg beim Lindenhof in Steinweiler ein Radfahrer gestürzt sei. An der beschriebenen Örtlichkeit konnte ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad angetroffen werden, der offensichtlich unter Alkoholeinwir- kung stand. Er war unverletzt, an seinem Fahrrad war kein Sachschaden entstanden. Ein Alkoholtest ergab 3,02 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Abwehr einer Gefahr für sich und andere verbrachte der 44-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

