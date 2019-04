POL-PDLD: (PI Wörth)B9 bei Jockgrim wegen Unfall für 1,5 Stunden gesperrt

Polizeidirektion Landau

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit fuhr am 25.04.2019 gegen 23:40Uhr ein 23-jähriger Autofahrer dem vorausfahrenden Transporter mit Anhänger auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 18.000,-EUR und der Unfallverursacher verletzte sich leicht an der Hand. Aufgrund des Trümmerfeldes (der Anhänger war mit Baumaterial beladen) auf der B9 musste die Richtungsfahrbahn nach Karlsruhe an der Anschlussstelle Kieswerk für 1,5Stunden gesperrt werden. Neben Polizei waren noch FFw(ein Fahrzeug brannte kurzzeitig), die Straßenmeisterei und Abschleppdienste im Einsatz.

