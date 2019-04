Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Umgestürzte Bäume:

Bad Bergzabern (ots)

Bei dem Unwetter am Mittwochnachmittag stürzten im Bereich Bad Bergzabern zwei Bäume auf Straßen. In Schweigen-Rechtenbach fiel ein Baum in Höhe des Schweigener Hofes auf die Fahrbahn der B 38 und blockierte diese komplett. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Schweigen-Rechtenbach beseitigt. Ein weiterer Baum stürzt im Bereich der K 12, Zufahrtsstraße nach Blankenborn, auf die Fahrbahn. Auch hier war die Strecke nicht mehr passierbar. Der Baum wurde durch die Straßenmeisterei Annweiler beseitigt. In beiden Fällen kam es glücklicherweise zu keinen Personen- oder Sachschäden.

