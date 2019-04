Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Eisenstange auf der A 65

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten gestern (24.04.2019) gegen 10 Uhr eine Eisenstange auf der A 65 bei der Auffahrt der Anschlussstelle LD-Zentrum in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Streife konnte den Gegenstand beseitigen. Von dem Verlierer ist bislang nichts bekannt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Gefahrenstelle gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Tel.-Nr. 06323 955 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell