Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Nichts dazu gelernt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In den Seewiesen konnte gestern Mittag (12.39 Uhr) erneut ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und immer noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Bereits am Karfreitag wurde er in Maikammer in der Weinstraße Süd angehalten. Er konnte keinen Führerschein vorweisen und hatte stark gerötete Augen, weil er nach eigenen Angaben in den letzten Tag mehrmals gekifft hatte. Dabei wurde ihm der der Rollerschlüssel sichergestellt. Gestern war er mit einem Zweitschlüssel unterwegs. Ein Strafverfahren wurde wiederholt eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell