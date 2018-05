POL-HS: Polizeibericht vom 05.05.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Erkelenz

Am 04.05.2018, kurz nach 19:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines an der Genenderstraße abgestellten Pkw (Ford) ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche.

Wassenberg

Im Tatzeitraum 04.05.2018, 17:30 Uhr - 19:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein an der Bergstraße abgestellter Pkw (Volvo) aufgebrochen und ein im Fußraum stehender Einkaufskorb samt Inhalt mitgenommen.

Gangelt

Im Versuchsstadium stecken blieb eine Tat, die Unbekannte in der Zeit 03.05.2018, 18:00 Uhr bis 04.05.2018, 11:00 Uhr, an einem Lkw (DaimlerChrysler), der an der Rodebachstraße stand, verüben wollten. Die Täter beabsichtigten hier, das Radio zu entwenden, wurden jedoch offensichtlich dabei gestört und ließen davon ab.

