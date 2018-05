POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 124 vom 04.05.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

A46 Ausfahrt Erkelenz-Ost / Alfred-Wirth-Straße (L 354)

Am Freitag, 04.05.2018, um 16:28 Uhr, befuhr ein 79jähriger Fahrer aus Neuss mit seinem Pkw die Ausfahrt der Anschlußstelle Erkelenz-Ost A 46 aus Richtung Düsseldorf kommend. An der Einmündung mit der Alfred-Wirth-Straße bog er nach links in Richtung Terheeg ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Pkw einer 29jährigen Frau aus Waldfeucht, die aus Richtung Terheeg kommend in Richtung Erkelenz unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden neben den Fahrzeugführern auch alle weiteren Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Dabei handelte es sich um eine gleichaltrige Beifahrerin des 79jährigen Fahrers und zwei Kinder (6 u. 8 Jahre alt) der 29jährigen Fahrerin.

Die verletzten Personen wurden nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser nach Erkelenz, Geilenkirchen und Rheydt gebracht. Das 8jährige Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aachen geflogen.

Die Feuerwehr Erkelenz war zwecks Bergung der Verletzten mit 41 Einsatzkräften vor Ort.

Während der Unfallaufnahme war die L 354 an der Unfallstelle für beide Richtungen bis 18:45 Uhr gesperrt.

i.A.: Risters, PHK

