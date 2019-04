Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl von Wahlwerbebannern:

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern alle neun Wahlwerbebanner der Freien Wählergemeinschaft (FWG) entwendet. Die Banner mit einer Größe von 3,40 x 1,73 m waren auf Bauzaunelementen aufgespannt. Sie zeigten den Kandidaten der FWG für die kommende Stadtbürgermeisterwahl. Der Schaden für die Partei liegt bei ca. 1000.- Euro.Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmung an den Aufstellorten gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Tel.: 06343 9334-0 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

