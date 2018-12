POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch

Frankenthal (ots) - Am 30.11.2018 kommt es in Frankenthal-Studernheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die Besitzerin gegen 15:15 ihr Anwesen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße betritt, bemerkt sie, dass sich ihr Hund ungewöhnlich verhält. Erst eine halbe Stunde später stellt sie jedoch fest, dass mit einem Pflasterstein die Terassentür des Schlafzimmers eingeschlagen worden war. Vermutlich wurden die Täter dabei von der heimkehrenden Frau gestört und flüchten unerkannt. Gestohlen wurden nach jetzigen Erkenntnissen nichts.

