POL-PDLU: Speyer - Betrunken und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Speyer (ots) - 01.12.2018, 00:54 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Rheinpfalz-Kreis in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei gab sie direkt an, dass sie keinen Führerschein besitzen würde. Da außerdem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde sie um eine Atemprobe gebeten, die dann auch einen Wert von 0,78 Promille ergab. Auch sie wird wegen einer Trunkenheitsfahrt beanzeigt - darüber hinaus muss sie sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell