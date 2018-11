POL-PDLU: Sammlungsbetrug und Bettelei - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Speyer und der Stadt Speyer

Speyer (ots) - 29.11.2018, 11.15 Uhr

Durch einen Beschicker des Weihnachtsmarktes wurde gestern der Polizei Speyer mitgeteilt, dass sich auf dem Weihnachtsmarkt Rosenverkäuferinnen aufhalten würden. Vor Ort konnte über Besucher des Weihnachtsmarktes ermittelt werden, dass zwei junge Frauen um eine Spende für die Suppenküche bitten würden und im Gegenzug dem Spender eine Rose übergeben. Spendenquittungen würden nicht ausgestellt. Am Altpörtel konnten schließlich die beiden 26 und 20 Jahre alten Frauen aus Frankfurt am Main ausfindig gemacht werden. Nach Verbringung auf hiesige Dienststelle wurde ihnen der Vorwurf des Verdachts des Sammlungsbetruges eröffnet, woraufhin sie angaben, die Obdachlosenzeitung "Streetworker" zu verkaufen. Eine dafür erforderliche Reisegewerbekarte konnte nicht vorgelegt werden und in der weiteren Vernehmung verstrickten sie sich in Widersprüche. Die 26-jährige Frau ist im Bereich Frankfurt am Main bereits einschlägig in Erscheinung getreten.

Zudem wurden eine 50-jährige Bettlerin und eine weitere 44-jährige Frau, die sich auf betrügerische Art Geld zueignen wollte, durch Zivilkräfte der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung festgestellt. Nach Rücksprache mit der Ordnungsabteilung der Stadt Speyer wurden die Ausweise der beiden Frauen einbehalten und an das Ordnungsamt übersandt. Die Betrügerin führte ein "Spendenplakat" mit sich, auf dem sie angegeben hatte, dass sie angeblich für den "1-Dollar-Brille e.V." Spenden sammele. Das Plakat wurde sichergestellt, die Frau zur Sache vernommen und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

