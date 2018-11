POL-PDLU: Testkäufe/Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Speyer und der Stadt Speyer

Speyer (ots) - 29.11.2018, 15.30 - 17.15 Uhr

In einer gemeinsamen Aktion im Rahmen der Jugendprävention haben die PI Speyer und die Ordnungsabteilung der Stadt Speyer gestern Testkäufe hinsichtlich Spirituosen in Speyer durchgeführt. In 5 Geschäften und Lokalen in der Speyerer Innenstadt versuchten 2 Testkäufer der Höheren Berufsfachschule Ludwigshafen, FB Polizei, die jünger als 18 Jahre waren, Spirituosen zu kaufen. Tatsächlich kam es in einem Supermarkt und einem Lokal zu Verstößen. Gegen die Verantwortlichen wurden wegen der begangenen Ordnungswidrigkeiten entsprechende Verfahren eröffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell