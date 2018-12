POL-PDLU: Speyer - Rechts vor Links nicht beachtet

Speyer (ots) - 30.11.2018, 18:46 Uhr Ein 15-jähriger Radfahrer missachtete am frühen Freitagabend in der Diakonissenstraße die Regelung "Rechts vor Links". Der bevorrechtigte Pkw, der die Seekatzstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jugendlichen. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Gehirnerschütterung zu, weshalb er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Tragen eines geeigneten Helmes hätte das womöglich verhindern können.

