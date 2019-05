Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 10.05-12.05.2019

Weißenthurm Beleidigung, versuchte Körperverletzung

Am 11.05.2019 beleidigt ein stark alkoholisierter Mann Vertreter einer Partei, welche einen Wahlstand vor einem Getränke-Markt aufgebaut haben. Kurze Zeit später wirft der Mann noch eine Glasflasche in Richtung der Ortspolitiker, trifft jedoch niemanden. Anzeige gegen den Mann wurde erstattet, des Weiteren erhielt er einen Platzverweis.

Andernach- Verkehrsunfall mit Flucht

Am 11.05.2019 gegen 11:20h ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Breite Straße/Friedrichstraße. Nachdem die Unfallbeteiligten angehalten haben, erkundigte sich der Unfallverursacher bei den anderen Beteiligten nach deren Befinden. Ohne Angabe seiner Personalien stieg er dann in sein Fahrzeug, einen silbernen Kombi, und verließ die Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen?

Andernach- Gefährliche Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung mit einem Messer kam es am 11.05.2019 gegen 20:37 Uhr in einer Wohnung, in der zwei Männer und eine Frau zusammen erheblich Alkohol konsumierten. Während der Unterhaltung griff einer der Beteiligten unvermittelt ein auf dem Tisch liegendes Messer und stach damit auf die anderen beiden Personen ein. Die nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurden durch das DRK versorgt. Der Beschuldigte musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

