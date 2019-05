Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Feuerwehr in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr zu mehreren unterschiedlichen Einsätzen alarmiert. Zwei mal musste eine verschlossene Wohnungstür geöffnet werden, weil die anwesenden Personen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage waren diese selbst zu öffnen. Des Weiteren wurde die Drehleiter alarmiert um eine verletzte Person aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Patientenschonend zu retten. Am Nachmittag wurden die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Nach Kontrolle des Objektes konnte die Einsatzstelle an den zuständigen Mitarbeiter übergeben werden. Losgelöst von den Einsätzen der Feuerwehr rückte auch der Rettungsdienst bis zum Abend hin, zu 16 Einsätzen aus.

