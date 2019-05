FW Dinslaken: Verkehrsunfall Brinkstr.

Feuerwehr Dinslaken

Am 01.05.2019 um 5:38 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen auf der Brinkstr. im Kreuzungsbereich Schloßstr. alarmiert. Nach ersten Informationen sollte eine Person eingeklemmt sein, was sich aber nach Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle nicht bestätigte. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen verletzt die durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Seitens der Feuerwehr wurden beide Fahrzeug stromlos geschaltet. Des Weiteren wurde durch die Feuerwehr der Brandschutz sichergestellt, die Einsatzstelle ausgeleuchtet sowie auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Der Einsatz konnte gegen 6:50 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld sowie der Rettungsdienst aus Dinslaken, Wesel, Duisburg und vom DRK Dinslaken.

