FW Dinslaken: Verpuffung in einem Gewerbebetrieb

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Dinslaken gegen 13:35 Uhr zu einer automatischen Brandmelderauslösung in einem Betrieb an der Gerhard-Malina-Straße gerufen. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, dass gleich mehrere Brandmelder in dem Objekt ausgelöst hatten. Grund dafür: Während Wartungsarbeiten an einem Ofen ist es zu einer Verpuffung gekommen. Ein Mitarbeiter, der die Wartung durchgeführt hatte, verletzte sich bei der Verpuffung. Der betroffene Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einem Trupp unter Atemschutz. Nachdem alle Gefahren beseitigt wurden, konnten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte nach ca. 45 Minuten Einsatzzeit wieder einrücken.

