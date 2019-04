Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Sperrmüllbrand "An der Fliehburg"

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Montag Nachmittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Brand auf dem Gelände "An der Fliehburg" alarmiert. Dort war ein Lager für Sperrmüll in Brand geraten und das Feuer war vor Eintreffen der Feuerwehr auf einen Schuppen übergegangen. Mit zwei Strahlrohren und unter Atemschutz konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäude verhindert werden. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach ca. einer Stunden war der Einsatz für die Hauptwache beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Jan van Kamp

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: jan.vankamp@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell