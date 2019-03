FW Dinslaken: Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Dinslaken

Feuerwehr Dinslaken

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass vier Lkw aufeinander aufgefahren waren. Drei Kraftfahrer hatten bereits eigenständig ihre Führerhäuser verlassen und ein Kraftfahrer saß noch verletzt in seinem Führerhaus. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Fahrer patientenschonend aus dem Führerhaus gerettet. Insgesamt wurden drei Verletzte in umliegende Krankenhäuser transportiert. Seitens der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Im Einsatz waren die Hauptwache, der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Oberhausen.

