Schornsteinbrand - 22.02.2019 - 17:58 Uhr

Lage-Billinghausen (ots)

Am frühen Freitagabend wurde der Feuerwehr ein Schornsteinbrand in der Krummen Str. in Lage Billinghausen gemeldet.

Der daraufhin um 17:58 Uhr alarmiert Löschzug Kachtenhausen stellte bei Eintreffen an der Einsatzstelle fest, dass das Feuer bereits gelöscht war.

Durch den ebenfalls zur Einsatzstelle gerufene Bezirksschornsteinfegermeister wurde der Schornsteinzug gereinigt. Glutreste aus dem Schornstein wurden durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude gebracht und abgelöscht.

Der Einsatz dauerte rd. eine Stunde.

