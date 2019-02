Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: BMA Sonder

Auslösung Brandmeldeanlage - 06.02.2019 - 12:46 Uhr

Lage (ots)

Am Mittwoch den 06.02.2019 wurden die Löschzüge Lage, Heiden und die Löschgruppe Hagen der Feuerwehr Lage durch die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe mit dem Stichwort "BMA Sonder" alarmiert. In einem Seniorenheim in der Karolinenstr. hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte ergab die Erkundung, dass im Objekt Handwerker tätigt waren und aufgrund der Arbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Freiwillige Feuerwehr Lage

Andreas Dieckmann

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lage.org

http://www.feuerwehr-lage.org

